WADA godkjenner antidopinglaboratoriet i Mexico by

WADA har opphevet den 12 måneder lange utestengelsen av laboratoriet tirsdag.

– Vi vil gjerne takke laboratoriet for deres samarbeid og for arbeidet de har lagt for at det var mulig å oppheve sanksjonen, sa generaldirektøren i WADA, Olivier Niggli.

– Vi er sikre på at laboratoriet har rettet opp manglene, og vår ekspertgruppe vil følge deres arbeid tett framover for å være sikre at det fungerer etter de høye kravene som WADA har satt, sa han videre.

Laboratoriet ble utestengt for å ikke følge WADAs regelverk.

