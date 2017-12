Tolisso glitret da Bayern ga PSG nesestyver

NTB Sport

Både Bayern og PSG var klare for utslagsrundene i turneringen foran tirsdagens avsluttende kamper i gruppespillet. Hjemmelaget hadde samtidig en liten mulighet til å sikre seg gruppeseieren med en storseier på eget gress.

PSG vant det første møtet lagene imellom 3-0, hvilket betydde at det måtte en voldsom Bayern-prestasjon til for å passere det franske storlaget på innbyrdes oppgjør.

Mannskapet til Jupp Heynckes var ikke så langt unna å gjøre jobben.

Den polske superspissen Robert Lewandowski slo an tonen da han sendte Bayern i ledelsen allerede etter åtte minutters spill. Like mange minutter før pause doblet Tolisso ledelsen med et strålende løp fra sin midtbaneposisjon.

Colombianske James Rodríguez slo et meget godt innlegg, og foran mål kom franskmannen stormende og headet inn til 2-0.

Andre omgang var bare fem minutter gammel da Kylian Mbappé slo tilbake for PSG. Også den scoringen kom på hodet. Servitør var spisskollega Edinson Cavani.

Så var det tid for Tolisso på ny. Drøyt 20 minutter gjensto da franskmannen satte inn sin andre scoring for dagen etter å ha blitt spilt fram av Kingsley Coman.

Flere mål ble det ikke i oppgjøret, og dermed reddet gjestene fra Paris i land gruppeseieren.

– Jeg gleder meg over at laget spilte godt. Det var deilig for oss, selvtilliten vår og for fansen, sa Bayern-stjernen Franck Ribéry til nyhetsbyrået DPA etter kampen.

– Alt i alt fortjente Bayern å vinne. De gjorde en veldig god kamp, sa PSGs tyske stjerne Julian Draxler.

I tirsdagens andre kamp i gruppe B ble et selvmål av Jozo Simunovic avgjørende da Anderlecht slo Celtic 1-0.

(©NTB)