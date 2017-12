Russland utestenges fra vinter-OL i Pyeongchang

NTB Sport

IOC tok avgjørelsen under tirsdagens styremøte i sitt hovedkvarter i sveitsiske Lausanne.

Samtidig åpnes det som under OL i Rio i fjor sommer for at russiske utøvere kan delta under nøytralt flagg. Beslutningen bekreftes på IOCs offisielle Twitter-konto og på komiteens nettsider.

– Dette var et angrep på idrettens og de olympiske lekers integritet vi ikke har sett tidligere, sier IOC-president Thomas Bach.

Han kaller videre det russiske dopingjukset "en ødeleggende episode".

– Som idrettsutøver selv synes jeg svært synd på alle de rene utøverne som lider i kjølvannet av denne manipulasjonen, tilføyer han.

Til grunn for tirsdagens beslutning ligger anbefalinger fra en kommisjon ledet av den tidligere sveitsiske presidenten Samuel Schmid. Den har gjennomført sin egen etterforskning og avhørt alle hovedaktørene.

I uttalelsen fra IOC heter det blant annet at Schmid-kommisjonens rapport bekrefter "den systematiske manipuleringen av antidopingreglementet og systemet i Russland".

På bakgrunn av funnene anbefalte Schmid-kommisjonen IOC-styret å gå til "passende tiltak som er sterke nok til å straffe eksistensen av systematisk manipulasjon av antidopingreglementet og systemet i Russland". Det pekes samtidig på at rettighetene til den enkelte russiske utøver må ivaretas.

Gir ikke akkreditering

IOC-styret åpner for at russiske utøvere kan delta i Pyeongchang-lekene under nøytralt flagg på visse betingelser. Utøverne kan ikke ha vært involvert i noe form for brudd på antidopingreglene og må ha gjennomgått et eget strengt regime med dopingkontroller i forkant av lekene.

IOC har oppnevnt en egen arbeidsgruppe som skal behandle sakene til hver enkelt utøver.

I tirsdagens kjennelse går det også fram at enhver russisk idrettsleder som var involvert i Sotsji-lekene i 2018 vil bli nektet akkreditering til Pyeongchang-OL. Det samme gjelder samtlige ansatte i det russiske idrettsdepartementet.

Landets tidligere idrettsminister Vitalij Mutko og hans daværende nestkommanderende Juri Nagornykh, er utestengt fra alle OL på livstid. Mutko er nå visestatsminister.

Rodtsjenkov ble trodd

En hel idrettsverden har ventet spent på tirsdagens utfall. Mange har ment at en kollektiv utestengelse var uunngåelig etter at den russiske statsdopingen ble avslørt. I fjor sommer ble IOC beskyldt for å ha feiget ut da de lot det være opp til hvert enkelt særforbund å utelukke russiske utøvere fra sommer-OL i Rio de Janeiro.

Siden den gang har det kommet langt flere detaljer på bordet. IOCs disiplinærkommisjon har lagt stor vekt på alt varsleren Grigorij Rodtsjenkov har fortalt.

Rodtsjenkov hadde en nøkkelrolle i Russlands dopingprogram, men ble til slutt mannen som avslørte bedrageriet.

Også Russlands medlem i IOC-styret er suspendert.

IOC opplyser videre at sanksjonene mot Russland kan bli opphevet etter avslutningsseremonien i Pyeongchang dersom landet har rettet seg etter påleggene som ble ilagt dem tirsdag.

Prøvebytting

Før Sotsji-OL ble det utviklet et system for å bytte ut prøvene til dopede utøvere og erstatte innholdet med «ren» urin de hadde avgitt da de ikke brukte dopingmidler.

I begrunnelsen for Alexander Legkovs livstidsutestengelse kommer det fram at det er funnet skrapemerker på to av langrennsløperens prøveglass. Dette mener IOC beviser at Legkovs prøver ble åpnet og tuklet med.

IOCs disiplinærkommisjon har beskrevet prøvebyttingen som «et av tidenes verste slag mot OLs integritet og rykte». Den har slått fast at det vil være «utenkelig» for OL-bevegelsen å ønske velkommen tilbake utøvere eller andre som har tatt del i det russiske dopingjukset.

Banebrytende

Før tirsdagens kollektive utestengelse hadde IOC allerede utestengt 25 russiske utøvere fra alle framtidige OL. De er alle diskvalifisert fra Sotsji-OL, og Russland har dermed mistet 11 av sine 33 medaljer fra lekene på hjemmebane.

Det er ikke første gang IOC utestenger land fra OL, men tidligere har det hatt geopolitiske årsaker. For eksempel ble Sør-Afrika i apartheidtiden holdt utenfor mellom 1960 og 1992. Å kaste ut en dopingbefengt nasjon er derimot helt banebrytende i OL-sammenheng.

Russland ble derimot nektet deltakelse i fjorårets Paralympics i Rio de Janeiro som følge av dopingskandalen.

OL i Pyeongchang starter 9. februar. Lekene varer i litt over to uker.

