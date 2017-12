Norsk IOC-medlem ser fram til en Russland-avklaring

NTB Sport

Styret i Den internasjonale olympiske komité (IOC) skal tirsdag avgjøre om Russland som nasjon skal utestenges fra vinterlekene i Pyeongchang i februar neste år. Det har lenge vært varslet at IOC-president Thomas Bach holder en pressekonferanse i sveitsiske Lausanne klokken 19.30.

– Jeg ser fram til at det kommer en avklaring, men har ingen holdepunkter for om avgjørelsen tipper den ene eller andre veien, sier Kristin Kloster Aasen til VG.

56-åringen ble i høst valgt til nytt medlem i IOC, men sitter ikke i styret. Hun erstattet Gerhard Heiberg.

I forrige uke la IOC ut en omfattende rapport der Legkovs livstidsutestengelse fra OL ble begrunnet. Der kom det blant annet fram at det er funnet skrapemerker på to av langrennsløperens prøveglass fra Sotsji-OL i 2014. Det ses på som et bevis på at de er blitt åpnet og tuklet med.

– Jeg ble overveldet da jeg leste dommen mot Legkov. Jeg registrerer at den gir sterk støtte til funnene i McLaren-rapporten. Man er tydelig på at utøverne visste om hva som foregikk, og at det var et system som hadde lagt til rette for at man skulle få resultater i Sotsji helt uavhengig av om utøverne var rene eller ikke. Dommen går langt. Den reserverer seg ikke i det hele tatt, men støtter Rodtsjenkov og McLarens anførsler, sier Aasen.

Grigorij Rodtsjenkov ledet antidopinglaboratoriet i både Moskva og Sotsji under lekene for snart fire år siden. Han var sentral i Russlands statsstøttede dopingprogram, men ble varsleren som avslørte alt.

Da detaljer om jukset begynte å lekke ut, flyktet han til USA. Der lever den tidligere antidopingsjefen under FBIs vitnebeskyttelse.

Til nå er 25 russere diskvalifisert fra Sotsji-OL og utestengt fra OL på livstid etter at disiplinærkommisjonen fant dem delaktige i dette. Russland har slik mistet 11 av sine 33 medaljer.

