NBA-stjerne slapp med skrekken etter ankeluhell

Currys uheldige episode skjedde mot slutten av Warriors' 125-115-seier borte mot New Orleans Pelicans. Hinkende ble han hjulpet av banen, og med krykker forlot han hallen og ble kjørt direkte til nærmere undersøkelser.

Der ble det heldigvis for Curry og Warriors konstatert at han unngår et langt NBA-avbrekk. Ifølge nyhetsbyrået Reuters var det ingen skader å se på røntgenbildene.

Curry ble kåret til ligaens mest verdifulle spiller i både 2015 og 2016.

Golden State Warriors var i trøbbel i store deler av mandagens kamp i New Orleans, men den regjerende NBA-mesteren klarte likevel å styre unna tap. Det gjorde gjestene fra California mye takket være Currys 31 poeng før han måtte ut med ankelsmerter.

Warriors lå på det meste bakpå med 21 poeng. Laget er fortsatt nest best i den vestlige avdelingen, som toppes av Houston Rockets.

Cleveland Cavaliers tok sin tolvte strake seier da Chicago Bulls ble slått 113-91. Superstjernen LeBron James noterte seg for 23 av poengene for forrige sesongs tapende NBA-finalist. Lagkameratene Dwyane Wade og Kevin Love overgikk ham ved å gjøre 24 poeng hver.

Cavaliers er nest best i den østlige NBA-avdelingen, som domineres av Boston Celtics.

