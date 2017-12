I kveld kan Atlético ryke ut av mesterligaen

NTB Sport

Den spanske hovedstadsklubben spilte mesterligafinale i både 2014 og 2016, men i år står Atlético i fare for å ryke ut av turneringen allerede i gruppespillet.

På Stamford Bridge må Diego Simeones menn slå Chelsea, som på sin side sikrer gruppeseier dersom de beseirer Madrid-laget. Men selv med seier må Atlético ha hjelp for å avansere.

Hjelpen må komme fra Tarik Elyounoussis aserbajdsjanske klubb Qarabag, som må ta poeng fra gruppetoer Roma.

Før siste kamp i gruppespillet leder Chelsea gruppe C med 10 poeng. Roma er nummer to med åtte, mens Atlético Madrid og Qarabag følger med henholdsvis seks og to poeng.

Vinner Atlético Madrid, samtidig som Roma spiller uavgjort, ender begge lag på ni poeng. Spanjolene vil da ta seg videre til cupspillet på innbyrdes oppgjør. Klubbene spilte 0-0 i Roma, mens Atlético vant 2-0 i egen storstue.

Viktig

Men Chelsea vil trolig selge seg dyrt siden de med seier sikrer seg førsteplassen i gruppa. Manager Antonio Conte sier det er en viktig kamp.

– Atlético Madrid har tidligere vist at de kan spille en viktig rolle i turneringen. Nå risikerer de å ryke ut, så vi må spille en god kamp, både for å holde på selvtilliten og for å bli gruppevinnere, sier Conte til klubbens nettsted.

Selv om gruppeseier normalt gir enklere motstand i cuprunden, er det en viss fare for å møte europeiske giganter også for lagene som tar førsteplassen. Real Madrid, Bayern München og Juventus ligger trolig i bollen gruppevinnernes motstandere trekkes fra.

(©NTB)