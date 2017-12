Håndball-VM: Løke og Arntzen med magesjau

NTB Sport

Verken Løke eller Arntzen var med på tirsdagens formiddagstrening i håndball-VM. Begge spillerne trøbler med magesjau.

– De er på hotellet etter at de har fått en liten magesjau i natt. Det er sannsynligvis noe de spiste i går, men det kan kanskje doktoren si noe mer om. De ble isolert, men det ser ut som det er en forbigående sak. Heidi var allerede bra i morges, spiste godt, men tok det med ro på hotellet. Emilie er ikke riktig like pigg ennå, sa landslagstrener Thorir Hergeirsson til NTB etter tirsdagens økt.

– Det er mulig at de blir spilleklar til i kveld. Det avgjør doktoren, sa Hergeirsson.

Matforgiftet

Doktoren det refereres til er landslagslege Anne Froholdt.

– De var ute og spiste i går, og jeg fikk en melding i natt at de to og Heidis kjæreste var blitt dårlig. Da regner vi mest sannsynlig med at de er blitt lokalt matforgiftet på restauranten de spise på i går, sa Froholdt til NTB.

De øvrige landslagsspillerne spiste på samme sted og mye av den samme maten uten å bli syke.

Landslagsledelsen antar at det ikke er smittsomt, men har satt i gang tiltak og er blant annet blitt ekstra påpasselig med håndhygienen og bruk av for eksempel antibak.

Uvisst

Landslagslegen antar at de isoleres til onsdag.

– Kan de to spille kampen?

– Det er vanskelig å si. Vi får se hvordan det ligger an når vi kommer tilbake. Det handler om de har fått i seg nok væske og mat. Jeg er skeptisk om de ikke selv føler seg klare til kamp. Da skal de ikke spille etter det jeg anbefaler, sa landslagslege Anne Froholdt til NTB.

I 2010 ble halve den norske troppen magesyk før EM-kampen mot Sverige.

Et redusert Norge tapte den kampen.

(©NTB)