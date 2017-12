Grytebust utelukker ikke klubbskifte i januar

NTB Sport

Mandag var Grytebust meget god da OB røk 1-3 for Alexander Sørloths Midtjylland. Uten en rekke gode inngripener fra den tidligere Aalesund-keeperen ville sifrene blitt atskillig styggere for gjestene fra Fyn.

Selv har ikke Grytebust svaret på om han fortsatt er OB-spiller når overgangsvinduet stenger ved utgangen av januar.

– På et tidspunkt må jeg videre fra OB. Men om det skjer om kort tid eller om tre år, er ikke godt å si. Jeg skal ikke spille i Danmark resten av karrieren, sier han.

Interesse

– Jeg forholder meg til at jeg har kontrakt med klubben i ytterligere halvannet år. Men det er klart, at dersom det kommer et godt tilbud for alle parter, vet man aldri. Ellers er planen at jeg blir i OB, tilføyer han.

Fyn-klubbens sportsdirektør Jesper Hansen har tidligere vedgått at det er stor interesse for den norske sisteskansen. Det liker Grytebust å høre.

– Det er da positivt at det er interesse for meg, og det viser at jeg gjør en god jobb for laget, sier han.

– Ligaens beste

Også lagkaptein Kenneth Emil Petersen er glad for å ha nordmannen på laget.

– Sten er superligaens beste keeper. Det er godt å vite at jeg har noen bakerst som redder meg når jeg gjør feil. Det har han gjort noen ganger, sier han.

– Han er en leder, og en av dem som stiller krav til folk. Det er slike typer vi har behov for og trenger flere av. Han er ikke redd for å rope og si det han mener, så han setter en høy standard på trening, tilføyer OB-profilen.

OB ligger i øyeblikket på sjetteplass i den danske superligaen.

