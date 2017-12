Gløersen drar til Davos for egen regning

NTB Sport

37.-plass i skiathlon i Lillehammer søndag var ikke nok til å bli tatt ut på laget som skal gå søndagens 15 kilometer i fri teknikk i Sveits.

– Kanskje blir det bare en tur til Davos. Jeg har fått høre rykter om at jeg er førstereserve. Jeg aner ikke om jeg får gå, men jeg reiser ned nå for å være best mulig forberedt om jeg får sjansen, sier han til TV 2.

Gløersen ble vraket fra landslaget før denne sesongen, men det store målet er fortsatt 15-kilometeren i fri teknikk i OL i Pyeongchang.

– Jeg føler at OL-toget går nå. Derfor reiser jeg.

Gløersen er en sterk løper på 15 kilometer fri teknikk. Han tok bronse på distansen i VM i Falun i 2015, og han ble bestemann i norgescuprennet på Gålå for et par uker siden samtidig som det var verdenscuphelg i Ruka.

Gløersen har prestert sterkt i Davos i de siste årene. I 2014 vant han 15-kilometeren der, året etter ble han nummer tre i skiathlon. I fjor ble det 2.-plass bak Martin Johnsrud Sundby, også det i skiathlon.

