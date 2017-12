Fakta om Russlands dopingjuks i Sotsji-OL

NTB Sport

* Etter den russiske fiaskoen i Vancouver-lekene besluttet Russlands idrettsdepartement ifølge McLaren-rapporten at noe måtte gjøres for å sikre bedre prestasjoner. Først opprettet man et system der antidopinglaboratoriet i Moskva rutinemessig underslo positive prøver fra prioriterte russiske utøvere.

* Laboratoriets leder Grigorij Rodtsjenkov utviklet en dopingcocktail for bruk av russiske idrettsfolk. Den fikk navnet Duchess (hertuginne) etter en populær drink og besto av tre ulike steroider som ble blandet ut i alkohol (whisky for menn, vermouth for kvinner). Blandingen skulle ikke drikkes, men brukes som munnskyll. Steroidene fikk da ønsket effekt, men var vanskeligere å spore i dopingtester.

* Under store mesterskap, som Sotsji-OL, var det umulig å «forsvinne» positive prøver fordi det var internasjonale observatører til stede. I stedet utviklet man et system for å bytte ut prøvene til dopede utøvere og erstatte innholdet med «ren» urin de hadde avgitt i perioder hvor de ikke brukte dopingmidler.

* Under Sotsji-OL fantes det en «Duchess-liste» med navn på utøvere som hadde hatt tilgang til Rodtsjenkovs dopingcocktail. Disse utøvernes prøver ble byttet ut. Til nå er 25 russere diskvalifisert fra Sotsji-OL og utestengt fra OL på livstid etter at disiplinærkommisjonen fant dem delaktige i dette. Russland har slik mistet 11 av sine 33 medaljer.

Ble varsler

* Da detaljer om dopingprogrammet begynte å lekke ut, flyktet Rodtsjenkov til USA og fortalte det han vet til myndighetene. Han var hovedmannen i den russiske statsdopingen, men ble varsleren som avslørte alt.

* IOCs disiplinærkommisjon legger stor vekt på at alt Rodtsjenkov har fortalt og som kan verifiseres gjennom uavhengige kilder har vist seg å stemme. Han tillegges derfor stor troverdighet.

* Blant annet sa han at mange prøver ble tilsatt salt slik at massetettheten skulle bli lik den som ble målt ved innhenting. Mange av prøvene som er analysert viste seg å ha et saltinnhold uforenlig med urin fra en frisk person.

* Rodtsjenkov fortalte også at ishockeylaget for kvinner opprinnelig ikke var på Duchess-listen, men ble «beskyttet» i siste øyeblikk. DNA-analyse av disse prøvene viste at to utøveres prøver hadde «blandet» DNA, noe som tyder på at det ikke var tilstrekkelig lagret «ren» urin.

* Eksperter har vist at det er mulig å åpne og igjen forsegle prøver uten åpenbare tegn på at dette er gjort. Egentlig skulle det være umulig. IOCs analyser har påvist skrapemerker som følge av denne operasjonen, men har også slått fast at det med øvelse er mulig å åpne en prøve uten å lage merker.

Utenkelig

* Disiplinærkommisjonen konkluderte med at det ikke er mulig at utøverne ikke visste hva som foregikk. Dopingjukset beskrives som et sveitserur med mange deler som alle måtte utføre sin funksjon, også utøverne. Blant annet måtte de fotografere koden på sin dopingprøve og sende den via SMS til idrettsdepartementet slik at prøvens innhold kunne byttes ut. Det legges til grunn at utøverne både visste at de brukte forbudte stoffer og at de var beskyttet mot avsløring.

* Disiplinærkommisjonen beskriver prøvebyttingen som «et av tidenes verste slag mot OLs integritet og rykte» og slår fast at det ville være «utenkelig» for OL-bevegelsen å ønske velkommen tilbake utøvere eller andre som har vært involvert i dette.

* Tirsdag skal IOC-styret ta stilling til om Russland er velkommen i vinterlekene i Pyeongchang.

Kilde: Dommen mot Alexander Legkov.

