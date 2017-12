Elyounoussi sendte Basel videre

NTB Sport

Basel slår dermed følge med Manchester United til cupspillet fra gruppe A.

Den norske landslagsprofilen Elyounoussi scoret kampens første mål etter bare fem minutters spill i den portugisiske hovedstaden Lisboa.

Lagkamerat Michael Lang kom rundt på høyresiden og slo et strålende innlegg inn i feltet. Der kom Elyounoussi stormende og headet ballen utagbart i hjørnet bak hjemmelagets belgiske keeper Mile Svilar.

Snaut midtveis i annen omgang doblet lagkamerat Dimitri Oberlin til 2-0.

Viktig mål

Scoringene var av det særdeles viktige slaget. Basel måtte vinne tirsdag for å være helt sikre på ta seg videre fra gruppespillet. Med uavgjort eller tap, ville CSKA Moskva knipe den andre plassen i åttedelsfinalene med seier over Manchester United på Old Trafford.

Benfica var på sin side tabelljumbo i gruppe A foran tirsdagens kamp og uten sjanse til avansement. Likevel var det ingen enkel oppgave gjestene fra Sveits kom til i den portugisiske hovedstaden.

Elyounoussi og lagkameratene løste i alle tilfeller oppgaven med bravur. Den norske landslagsprofilen spilte hele kampen på venstresiden i den sveitsiske toppklubbens angrepsrekke.

United røk

På Old Trafford gjorde Manchester United-manager Jose Mourinho seks endringer på laget som slo Arsenal i Premier League lørdag. Om det var årsaken til at hjemmelaget lenge slet på eget gress skal være usagt.

CSKA Moskva tok ledelsen på overtid i første omgang. Brasilianske Vitinhos skudd gikk i ryggen på lagkamerat Alan Dzagojev og i mål. Scoringen var et av få høydepunkter i en tam omgang.

United skapte sjansene, men effektiviteten manglet fullstendig. Det kampbildet fortsatte utover i annen omgang, inntil Marcus Rashford og Romelu Lukaku snudde kampen med hvert sitt mål i løpet av tre minutter.

Scoringen var kun Lukakus andre på de 11 siste kampene, men bidro til en ny seier.

– Nå er det mange kamper i Premier League å konsentrere seg om, og vi kan glemme mesterligaen for en stund. Jeg hvilte noen spillere, men ikke alle. Vi må jo fortsatt ha litt kontinuitet i laget, sa United-manager Mourinho til Viasat etter kampen.

United skal igjennom ni kamper i Premier League før det er snakk om åttedelsfinale i mesterligaen i februar Trekningen av åttedelsfinalene foregår 11. desember.

United var klare for utslagsrundene allerede i forkant av tirsdagens hjemmekamp. Mourinhos mannskap ble gruppevinnere.

(©NTB)