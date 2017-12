Wenger: – Arsenal er ikke ute av gullkampen

NTB Sport

Mens Tottenham-manager Mauricio Pochettino har uttalt at hans elever er ute av tittelkampen, nekter Arsenal-manager Arsène Wenger å kaste inn håndkleet. Og det til tross for at avstanden opp til serieleder Manchester City er 15 poeng.

Arsenal ligger på femteplass med 28 poeng, mens byrival Tottenham ligger på plassen bak med tre poeng mindre.

– Jeg er ikke Pochettino, jeg er Arsène Wenger. Jeg er her for å kjempe så lenge jeg kan. Så lenge det ikke er matematisk umulig, skal vi kjempe. Man kan ikke sende ut et slikt signal, sier Wenger.

Arsenal tapte i helgen 1-3 mot Manchester United, men Wenger mener måten laget framsto på var positiv. Arsenal skapte enormt med sjanser, men var langt fra så effektive som United. United-keeper David de Gea var i det umulige hjørnet, og i tillegg kom to av målene imot etter kjempetabber i Arsenal-forsvaret.

Franskmannen sier lørdagens tap gjør laget hans sint, mer sultent og enda mer fokusert.

– Vi blir sinte når vi legger ned en sånn innsats og ender opp med ingenting. Det er vanskelig å akseptere, sier Wenger.

Arsenal spiller torsdag siste gruppespillkamp i europaligaen hjemme mot BATE Borisov fra Hviterussland. London-laget er allerede gruppevinner før kampen og vil trolig spille med et reservepreget mannskap, slik de har gjort så langt i turneringen.

