Valsvik vant duellen mot Nyland

Nyland holdt nullen på hjemmebane inntil andre omgang var snaut halvspilt. Da satte nigerianske Suleiman Abdullahi inn 1–0 for gjestene. 11 minutter senere fastsatte Hendrick Zuck sluttresultatet til 2–0.

Mandagens tap betyr at Ingolstadt sakker akterut i kampen for opprykk til øverste nivå i tysk fotball. I øyeblikket skiller det henholdsvis sju og åtte poeng opp til Fortuna Düsseldorf og Holstein Kiel på de to opprykksplassene i 2. Bundesliga.

Nyland og lagkameratene ligger på sjetteplass og har Braunschweig tre plasser bak seg.

Gustav Valsvik spilte hele mandagens kamp i gjestenes midtforsvar, mens Nyland voktet Ingolstadt-målet i samfulle 90 minutter.

