Sjakk: Ny remis for Carlsen

Carlsen hadde innledet turneringen med to remis og fortsatte i samme stil i den tredje runden. Mandag kom han litt over på defensiven mot Anand, men reddet seg greit i land.

– Det var han som kjempet for å skaffe seg et overtak, og jeg vet ikke helt hvor det gikk galt for meg, sa Carlsen til arrangøren etter at partiet var over.

– Jeg forsøkte å løse det så bra som mulig. Jeg var selvfølgelig ikke fornøyd med stillingen, men han hadde kanskje ikke så mange måter å angripe på likevel, tilføyde han.

Turneringen i London har vært innledet med svært mange jevne kamper. Foran den tredje runden hadde samtlige ti oppgjør endt med remis. Det ble også gjennomgangsmelodien mandag.

Magnus Carlsen vant begge VM-kampene mot mandagens motstander Anand i 2013 og 2014.

Tirsdag møter den norske verdensmesteren Maxime Vachier-Lagrave.

London Classic er den siste av årets Grand Tour-turneringer. Det er sjette gang Carlsen deltar i den britiske hovedstaden. Fire ganger har han vunnet turneringen.

