Northug ikke i stand til å trene

Northug og trener Stig Rune Kveen møtte landslagssjef Vidar Løfshus og herrelandslagsløper Tor Arne Hetland mandag formiddag.

Det er uvisst når Northug kan konkurrere igjen. Det er utelukket at han deltar i Davos kommende helg. Toblach helgen etter er også utelukket. Det er heller ikke aktuelt å konkurrere i skandinavisk cup i Vuokatti den samme helgen som det er renn i Toblach.

Det er uvisst om 31-åringen kan delta i Tour de Ski.

– Vi har hatt et veldig bra møte, sier Petter Northug.

– Jeg er svært godt fornøyd med dialogen rundt hva som nå er viktig for meg og planen framover som vi sammen har lagt, sier Petter Northug i en melding som lagt ut via Norges Skiforbunds WhatsApp.

Solid trening

– Petter har nå først og fremst fokus på at kroppen skal respondere på trening, og han bruker de kommende ukene på god og solid trening før vi bestemmer neste steg, sier Northugs personlige trener Stig Rune Kveen.

Landslagssjef Vidar Løfshus sier det er synd at det er blitt som det er blitt. Det er sykdomsperioden etter det siste høydeoppholdet som har ødelagt for Northug.

– Han er ikke i form og kan kun trene lett. Han må vente på en tilstand der han legge ned litt mer mengde. Han er innstilt på å få til en 14 dagers periode med mengdetrening. Vi får ta en ny status etter hvert, sier Løfshus til NTB.

Trå start

Petter Northug har mildt sagt hatt en trå start på sesongen. Den planlagte generalprøven i Bruksvallarna i Sverige ble det aldri noe av. Rett før rennet dro han hjem igjen til Trondheim.

Sykdom gjorde at han heller ikke kunne delta i den nasjonale åpningen på Beitostølen i midten av november.

Northug kvalifiserte seg ikke til verdenscupåpningen i Ruka. I stedet gikk han to relativt svake renn under norgescupen på Gålå.

I helgen ble han nummer 32 i prologen under fristilssprinten i Lillehammer lørdag. Dermed ble det ingen finaler. Noen timer senere dro han hjem til Trøndelag igjen og ga beskjed om at han ikke stilte under søndagens skiathlon.

Alle problemene gjør at Northug må legge en ny plan. Målet for sesongen er fortsatt OL i Pyeongchang.

