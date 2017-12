Lunde tilbake etter tøff selvransakelse: – Elsker håndballen

NTB Sport

Sammen med Kari Aalvik Grimsbø (32) styrer hun butikken i Tyskland der Ungarn og Argentina er unnagjort.

Lunde spilte hele kampen bortsett fra på to straffekast og hadde over 50 i redningsprosent mot ungarerne. Hun var meget god også i den omgangen hun fikk mot Argentina søndag.

– Man liker jo ikke å ikke være god. Så må man bestemme seg om man skal slutte eller ikke. Det var ikke så nær på for meg, men man tenker jo noen ganger «har jeg gjort mitt eller ikke gjort mitt?», sier Lunde til NTB.

– Er den følelsen guffen?

– Det er litt kjedelig å tenke på at om man ikke mer skal spille på topp. Jeg elsker det jeg holder på med, og sulten er like stor som for noen år siden. Det er fortsatt kanongøy. Selvfølgelig er det litt annerledes etter at jeg ble mamma.

Beintøft

Lunde og Grimsbø har begge vært mesterskapsbeste keeper flere ganger i karrieren. De utgjør den fryktede norske keeperveggen.

– Vi jobber veldig fint sammen. Når er det jo slik at man har vært med på en del: Være førstekeeper, bli dumpet, være andre- eller tredjemålvakt. Man får litt erfaring om hvordan den andre ønsker at man skal takle dette, sier Lunde.

– Vi ønsker begge å spille, men samtidig vil vi gjøre hverandre god.

Silje Solberg sitter igjen vraket, og hun hadde trolig vært førstekeeper på 95 prosent av de andre lagene i VM.

Så tøft og brutalt er livet i den norske målvaktsgjengen. Lunde endte opp vraket til forrige EM og VM.

Så hun har etter hvert opplevd å bli dumpet og plassert på benken etter å ha vært et soleklart førstevalg i perioden 2004–2012.

Ikke alle hadde orket å fortsette på landslaget, men for Lunde var det ikke noe hett alternativ.

Ferdig?

Lunde ble i fjor nesten avskiltet på toppnivå av flere håndballeksperter. OL endte ikke som hun ønsket, og den etterfølgende sesongen i russiske Rostov var ikke bra før på vårparten.

Men vel tilbake i hjembyen Kristiansand har hun slått tilbake i Vipers.

Topp

Lunde har hatt en strålende karriere etter gjennombruddet i 2004 og er Norges eldste spiller i et mesterskap.

Kontrakten med Vipers løper til 2020. Samme år er det et OL i Japan. Det kan bli Lundes endelig farvel i en alder av 40 år og fem måneder.

