Løseth om parallellslalåm: – Ekstra spennende

– Det ser bra ut, sier Nina Haver-Løseth til NTB mens hun skuer mot den nye slalåmbakken i Holmenkollen som er under oppbygging.

Ikke siden 2003 har de norske jentene kjørt verdenscuprenn i alpint i Norge, men allerede 1. januar samles alpineliten, både kvinner og menn, til parallellslalåm i Holmenkollen, i et såkalt City Event.

Opprinnelig ønsket man å kjøre konkurransen ned unnarennet i Holmenkollbakken, men den var for bratt, og Det internasjonale skiforbundet (FIS) satte foten ned. Dermed måtte man tenke nytt, og løsningen ble en spesialbygget provisorisk bakke fra VM-haugen, over veien og ned mot unnarennet. Bakken er under oppbygging, og mandag besiktet Haver-Løseth bakken. Hun likte det hun så.

– Tempo og fart

– Jeg liker at det er litt helling og at det ikke bare er paddeflatt. Jeg synes de har bygd opp et bra stillas. Det er nok helling til at det blir nok tempo og fart, sier Sunnmørs-jenta.

Hun legger til at det er litt vanskelig å få så voldsomt mye ut av en halvferdig bakke uten snø. FIS ønsker å innføre flere såkalte City Events med parallellslalåm, en disiplin Haver-Løseth liker.

– Det har noe med at det er en ting man mestrer, og så er det en veldig publikumsvennlig gren. Det er høyt tempo og mye som skjer. FIS ønsker mer og mer av sånne renn, for de ser at det funker. Det er i flere større steder som i Stockholm og Oslo, sier Haver-Løseth som også kunne lagt til Moskva og München.

Delte meninger

Men ikke alle liker City Events og parallellslalåm. Henrik Kristoffersen har tidligere sagt at han ikke liker ikke disiplinen, og Haver-Løseth sier ti NTB at det nok er delte meninger om disiplinen innad i alpinmiljøet.

– Jeg tror at dersom han hadde dominert der også så hadde han nok vært mer glad i det. Men jeg kan forstå det, for det går jo på cupen så det blir på en måte litt feil dette systemet. Men det er bare å trene på det.

– Det er annerledes. Man har en person ved siden av seg som er et ekstra moment, så man kan fort bli stresset. Startgaten er et annet konsept enn hva vi er vant til, så det er egentlig helt annerledes enn å stå på start helt alene, men det er det som gjør det ekstra spennende, fortsetter den norske alpinisten.

To og to kjørere setter første nyttårsdag utfor den 180 meter lange bakken som består av 18 porter og ett hopp ned i motbakken i hoppbakken.

– Det blir veldig gøy. Også blir det mye familie og kjentfolk som kommer og ser på, folk som aldri har sett meg kjøre, fra Ålesund og videre, så det blir veldig artig.

