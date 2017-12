Kalla får bonus fra skiforbundet

NTB Sport

30-åringen har vunnet de to siste verdenscupløpene og dominerte under søndagens skiathlon i Lillehammer.

Det har gjort at hun leder verdenscupen sammenlagt.

Sent søndag ble det også kjent at for den samme bonusen fra Sveriges Skiforbund for eventuelle verdenscupseirer og mesterskapsmedaljer som landslagsløperne, tross at hun har valgt å stå utenfor landslaget.

– Jeg er kjempeglad for at bonusspørsmålet er løst. Vi har hatt en positiv dialog i god ånd, sier Kalla til Expressen.

– Vi har hele tiden hatt en plan om å sette oss ned i ro og mak for å diskutere dette med Charlotte. Etter all oppmerksomheten de siste dagene, så satte vi på litt fart i diskusjonene, sier langrennssjef, Johan Sares.

