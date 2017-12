Jansrud hjem for å hvile, står over Val d'Isère

NTB Sport

– Jeg skal ikke kjøre i Val d'Isère. Det har noe med å gjøre at det er en så bratt og vanskelig bakke. Kanskje den aller vanskeligste bakken vi kjører i. Da trenger jeg heller hvilen. Jeg kan ikke la det gå ut over utfor og super-G. Det kommer flere storslalåmrenn i Alta Badia og Adelboden. Jeg synes det er gøy å kjøre og vil gjerne fortsette med det, sier Kjetil Jansrud til NTB.

– Nå med nye ski og sånn så er det moro både å trene og kjøre renn. Jeg synes faktisk jeg kjørte veldig bra. Det var godt å se at jeg holder følge med de beste. Selvfølgelig veldig kjipt å gå på en innerski, men det får bare være et skår i gleden på en dag jeg viste at jeg henger med, og det er mange år siden jeg har gjort det. Det blir mer storslalåm på meg denne sesongen, sa Jansrud etter søndagens nesten utkjøring i 1. omgang.

Trenger mental hvile

– Etter at det har vært en lang uke og lang måned med trening skal bli godt å komme hjem og få lite grann mental og fysisk hvile før vi begynner igjen i Val Gardena, sa Jansrud.

Han vant super-G-rennet i Lake Louise og tok annenplassen i Beaver Creek. I utfor gikk det litt tyngre med 5.- og 11.-plass. I søndagens storslalåmdebut ble det 53.-plass.

Han leder likevel verdenscupen totalt etter 6 av 38 konkurranser. Den ledelsen vil han kanskje miste til en av teknikerne etter storslalåm og slalåm i Val d'Isère kommende helg.

– Jeg er fornøyd med mye og misfornøyd med noe. To pallplasseringer i fire fartsrenn er bra, men det er ikke helt der det var for et par år siden. Jeg skal hjem å finne ut hva det er, men grunnleggende er formen veldig bra, sa Vinstra-kjøreren.

Mye å glede oss til

– Jeg tror vi har masse å glede oss til med norske øyne i månedene som kommer, og det er klart hvis man kan ta ellevteplassen her og heller vinne Kitzbühel så er det en enkel avgjørelse. Det er mye å glede seg til.

– Jeg er fram til mer storslalåm. Vi ser at de beste fremdeles er best i år også, men plutselig har du en fartskjører som knepper inn avstanden som for eksempel Kilde i 1. omgang. Vi er klare vi for å kjøre mer, sa Jansrud.

I Val d'Isère man nordmennene stole på Henrik Kristoffersen som slo til med annenplassen bak Marcel Hirscher i sesongens første storslalåm.

Det var knyttet en hvis spenning til storslalåmen ettersom skiene har fått mer innsving.

