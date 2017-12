Grimsbø avdramatiserer skrekk-omgangen

NTB Sport

– Det ble en litt hektisk omgang der vi ikke fikk til forsvaret som vi ønsket. Jeg klarte heller ikke å stå bak der og bidra til snu det, det sier Grimsbø til NTB.

Hun stoppet ett skudd på den omgangen hun fikk. Det var en svart kveld for henne. I VG fikk Grimsbø bunnkarakter 1 poeng på spillerbørsen som går opp til 10.

– Jeg skulle selvfølgelig ønsket at jeg fikk en annen start på mesterskapet. Det er bare å jobbe videre på samme måte med små detaljer, ikke tenke konsekvenser og se for langt fram. Det er min erfaring at er det beste.

Grimsbø har et hav av ressurser rundt seg som kan hjelpe henne, blant annet mentale rådgivere, en keepertrener og keepermakker Katrine Lunde.

– Katrine har jo kommet veldig godt inn i det, men jeg er sikker på at det kommer flere sjanser for meg. Det gjelder å se realiteten og ikke legge for mye dramatikk i det, sier Grimsbø.

Tirsdag møter Norge Polen. Det er en motstander som er godt kartlagt av Grimsbø og en kamp som fort kan sende henne inn på riktig VM-kurs.

