Fornøyd Woods med 9.-plass i comebacket

Den tidligere verdenseneren leverte en eagle og seks birdier den siste dagen, som til slutt endte fire under par etter en dobbeltbogey og to bogeyer på de siste ni hullene. Med 68 slag den siste dagen endte han på totalt 280 slag på fire runder – åtte under par.

– Alt i alt er jeg veldig fornøyd. Jeg viste noen gode tendenser, sa Woods, som mener fremtiden er lys.

Neste år?

Men det viktigste med turneringen, sa han, var at han spilte uten smerter. 41-åringen spilte for første gang siden februar. I april måtte han gjennom nok en ryggoperasjon.

– Jeg visste at jeg kom til å klare fire runder, det var ikke et problem, sa Woods, som også mistet hele 2015/16-sesongen med ryggproblemer.

Amerikaneren endte med 69-68-75-68 som fasit på de fire rundene på Bahamas. Dermed var det dag tre som sendte ham ut av tetstriden med hele fem bogeyer.

Med Woods' solide prestasjon kom også spørsmålene om neste år.

– Jeg vet ikke hvordan timeplanen blir, men forventningene mine er at vi kommer til å spille neste år. Hvor mange og hvor vet jeg ikke, men det finner vi ut av, sa Woods.

Fowler i form

9.-plassen, som han delte med amerikanske Matt Kuchar, er ti slag bak brennhete Rickie Fowler. 61 slag på den siste runden sendte ham til topps i turneringen, fire slag foran Charley Hoffman, som hadde ledelsen før den siste dagen.

Fowler fikk birdie på de sju første hullene. Totalt ble det åtte birdier på de ni første hullene. Banerekorden med 61 slag ga ham totalt 18 under par.

– Jeg visste jeg trengte en god start for å vise Charley at jeg var her. Vi sørget for det og fortsatte derfra, sa Fowler.

Amerikanske Jordan Spieth og Tommy Fleetwood fra England delte 3.-plassen.

