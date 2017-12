Taktisk triumf da kombinertgutta knuste alle

NTB Sport

Dermed kunne Andersen gå inn til karrierens andre verdenscupseier og gjenerobre den gule ledertrøya i verdenscupen. Jan Schmid og Graabak sørget for en helnorsk seierspall i solskinnet i Lillehammer.

– Vi var enige om at vi ikke skulle gjøre noen jobb for å ta ham inn. Han holdt bra unna i to runder. Da han begynte å slite litt, tenkte jeg at jeg måtte fram og bremse. Jeg gikk veldig rolig i en halv runde, og vi fikk plusset fram ti sekunder og han holdt unna, sa Graabak til NTB etter en fullkommen lagtriumf på hjemmebane.

Andersen vant til slutt med 3,4 sekunder til Schmid og kunne vinne selv med bare 26. beste langrennstid.

– Vi har tydeligvis begynt med lagtaktikk, vi også. Jeg må bare takke dem for det, men egentlig tror jeg ikke de ville møte meg i en spurt. De holdt igjen bak der for å slippe å bli slått av meg, gliste Andersen.

Nå «frykter» han å måtte hjelpe lagkameratene til seier senere i sesongen.

– Jeg må nok gi en slik tjeneste tilbake, men så lenge vi gjør det unna før OL, går det bra, humret utøveren fra Lommedalen.

Lurte tyskerne

24-åringen er i sitt livs form.

– Det er alltid spesielt å vinne på hjemmebane, og ikke minst på en tier (10 km). Det å gå i front alene er en drøm. Det er så utrolig godt å vinne på en slik måte, sa Andersen.

– Jeg har løftet hoppingen enda et steg. Jeg er alltid med i toppen, og jeg går nok litt bedre teknisk i sporet. Nå er jeg der, fortsatte søndagens vinner.

Tyskerne dominerte kombinertsporten sist sesong, men kun Johannes Rydzek maktet å komme inn blant de ti beste i sesongens fjerde verdenscuprenn.

– De tenker vel som vi i fjor at «her må de ha funnet på noe lurt». Jeg tror de tar det med ro. Jeg tror ikke vi skal avskrive dem etter to helger, sa Andersen.

– Vi har vært revansjsugne. De har kanskje tatt lett på det, selv om det er skummelt å si. Vi har gjort en mye bedre jobb enn foran forrige sesong, la Lommedalen-utøveren til.

– Trente dere for dårlig?

– Du kan egentlig si det. Vi trodde vi gjorde mye riktig, men det var småting som vi ikke var gode nok på. Og da så det brutalt ut.

– Og hvorfor har det løsnet?

– Vi hadde et dårligere opplegg og det var mer egoshow (i fjor). I år er vi mer et lag, og kjører til og med lagtaktikk for hverandre, strålte Andersen etter å ha ikledd seg den gule ledertrøya.

Dovnet ikke vekk

Jan Schmid fikk mye kjeft for en svak spurt i Ruka, men slo tilbake da han spurte inn til annenplassen bak Andersen.

– Jeg pleier å dovne vekk. Jeg må være i disse posisjonene oftere. I fjor slapp jeg da det gjensto én kilometer. Da får du ikke trent på hva du skal gjøre når du føler deg sterk. Jeg skulle prøve å styre og gå ned med flagget til topps i dag, fremfor å bli sperret. Det fungerte veldig bra, sa søndagens toer.

Graabak ergret seg over at han slapp lagkameraten Schmid mot slutten.

– Jeg havnet litt i tvil da Jan gikk. Jeg hadde gått hele løpet for ikke å ta igjen Andersen. Da Jan gikk, ble det litt på samme måte. Jeg ga ham en liten luke. Sett i ettertid er det litt bittert at jeg ikke tok annenplassen, sa Graabak.

Det er ikke mer enn to år siden Norge sist hadde tre mann på pallen i kombinert. Magnus Moan vant foran Magnus Krog og Jarl Magnus Riiber i Ramsau i desember 2015.

