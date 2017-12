Svendsen øyner seiershåp

NTB Sport

32-åringen reiste søndag fra Östersund med to fjerdeplasser og en 11.-plass i bagasjen. I samtlige tre renn var han ett bomskudd unna pallplass. På søndagens avsluttende jaktstart kostet de to bomskuddene på første stående dyrt.

Uten dem kunne han trolig gitt suverene Martin Fourcade kamp om seieren på sisterunden.

– Jeg er egentlig godt fornøyd med alt jeg har gjort her i Östersund, sett bort ifra den ståendeserien der jeg skyter to bom. Det var fryktelig ergerlig, sa Svendsen til NTB etter målgang.

Trønderen med 38 verdenscupseirer på samvittighet har ikke stått øverst på pallen i verdenscupen siden 20. desember 2014. Da var han best på jaktstarten i slovenske Pokljuka. Nå er det håp om at seierstørken snart kan være over.

Tidsspørsmål

Selv hovedpersonen innrømmet at han reiser fra Östersund med en god følelse, til tross for at sesongens startet uten besøk på pallen.

– Vi får satse på at jeg hopper rett fra fjerde- til førsteplass uten å gå trinnene mellom. Jeg er i hvert fall godt fornøyd med hvordan kroppen kjennes, og skytingen synes jeg også går riktig vei, sa Svendsen.

– Er det bare et tidsspørsmål før du vinner igjen?

– Det kan du si. Jeg føler i hvert fall jeg er jevn, og at det skal lite til før jeg tar det siste steget. Jeg er jo en «slow starter» også, minnet trønderen om.

Lørdag var Tarjei Bø tilbake som en vinner i verdenscupen etter 1738 seiersløse dager. Tre dager tidligere var Synnøve Solemdal tilbake på seierspallen etter mange sesonger med sykdomsproblemer. Det manglet nesten bare at også Svendsens ørkenvandring tok slutt i Östersund.

– Jeg lever fint med tørke en liten stund til. Da smaker det ekstra godt dersom jeg skulle klare det, smilte trønderen til NTB og la til:

– Nei da, men jeg har et veldig avslappet forhold til akkurat det (å vinne), fordi sånt skjer ikke før du er god nok. Dermed må jeg bare konsentrere meg om å være god nok, og det er egentlig en enkel oppgave å forholde seg til.

Feid av banen

Søndag måtte han se de siste sesongenes suverene skiskytter knytte neven mot publikum etter siste stående. Franske Martin Fourcade, med fire strake sammenlagtseirer i verdenscupen i beltet, var i egen klasse og slo nærmeste konkurrent med mer enn 40 sekunder.

– Hele det norske laget fikk litt juling av Fourcade på stående i dag. Der var vi kort og godt ikke gode nok. Vi har en jobb å gjøre i et type løp som i dag med mange løpere rundt oss, høyt stressnivå og vind. Der er Fourcade best, og det viser han ettertrykkelig. Vi ble feid av banen, konstaterte Svendsen.

Lørdag måtte en tydelig irritert Fourcade se seg slått på sprinten av en sent startende Tarjei Bø. Dagen derpå var han tilbake på toppen av seierspallen og nøt situasjonen.

– Det forstår jeg. I dag utklasset han oss, sa Svendsen.

Kommende uke er det nye verdenscuprenn i østerrikske Hochfilzen. Der får trønderen nye sjanser til å bryte seierstørken. Sprinten kommende fredag er første mulighet.

