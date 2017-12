Skibytte kostet trolig Lundby trippelseieren

NTB Sport

Hun rakk å bytte til nye ski finaleomgangen, men da var Lundby allerede på etterskudd i jakten på en historisk seier.

– Jeg er litt skuffet. Det er litt kjipt med det første hoppet, for det føler jeg ødela litt, sa Lundby til NTB etter at hun måtte nøye seg med annenplass bak Katharina Althaus.

Med bare 130 meter i førsteomgangen, gjorde 23-åringen det vanskelig, nærmest umulig for seg selv i jakten på 6000 euro og seier i tidenes første sammenlagtturnering for hoppjentene.

– Jeg byttet til mine gamle ski. Farten var én kilometer lavere enn den pleier. Det er noe jeg må lære av, sa OL-håpet.

Avlyst prøveomgang

– Hva ble feil?

– Det er slipen. Det er et skipar som jeg har brukt i to sesonger. De ble slipt på nytt i november. De er veldig godt brukt, men jeg har hatt god feeling på dem tidligere. At de var så slitt, burde jeg ha visst om før. Jeg har brukt dem på trening, men det er så vanskelig å få slike svar, sa Lundby til NTB.

Hun hentet fram nye ski til finaleomgangen og landet på 139 meter, men på sletta måtte hun se at tyske Althaus landet på 139,5 meter og sikret en klar seier i sammendraget. På grunn av stadig utsettelser i kombinertrennet, ble jentenes prøveomgang kansellert.

Det kan også ha påvirket Lundbys seierssjanser, siden hun proppfull av selvtillit sto over treningen i storbakken lørdag kveld.

– Jeg skal ikke skylde på det, men det kunne gjort det enklere, sa Lundby.

Ser OL-muligheter

Hun vant åpningsrennet og ledet med 4,9 poeng i sammendraget før søndagens superfinale.

– Det har vært en veldig bra turnering for min del. En førsteplass og to annenplasser med hopp som hele tiden har vært best eller nest best. Jeg er ikke skuffet over prestasjonene mine, men skuffet over at sammenlagtseieren glapp. OL er uansett hovedmålet denne sesongen, og jeg ser at det er muligheter utover, sa Bøverbru-jenta.

Althaus kunne juble over tidenes første sammenlagtseier og 6000 euro i bonuspenger. Lundby måtte nøye seg med halvparten.

– Det får gå. Mye penger er ikke bra for folk, har jeg hørt, sa en ironisk Lundby.

Takanashi må vente

Sara Takanashi, som har dominert kvinnehoppingen i årevis, skuffet stort i Lillehammer. Hun ble fulgt av over 20 pressefolk fra Japan i jakten på hopprekord.

Takanashi kunne blitt tidenes mestvinnende verdenscuphopper i helgen, men står fortsatt med 53 enkeltseirer – like mange som Gregor Schlierenzauer.

– Du ser at det har vært en voldsom nivåøkning. Japanerne er ikke alene i toppen lenger. Det er et bra tegn, mente Lundby.

Takanashi endte som treer sammenlagt.

