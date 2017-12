Origi reddet Lillestrøm: – Fantastisk

NTB Sport

De ti siste minuttene måtte Arnold Origi gjøre kjemperedninger på avslutninger fra Joackim Jørgensen og to ganger fra innbytter Jonas Lindberg for å sikre at Lillestrøm vant 3-2 i cupfinalen mot Sarpsborg 08.

– Det ble hektisk, men det var gøy likevel, sa Origi til NTB.

– Jeg var rolig og avslappet. Du tenker ikke at de skal gå inn. Det var i våre hender, og jeg tenkte at de ikke skulle ta det fra oss. Jeg tenkte at det var sju minutter igjen til vi hadde pokalen i hendene, fortsatte han.

Sindig

Keeperen noterte seg for flere svært kvalifiserte redninger, men tok ikke av på egne vegne.

– Jeg vil være ydmyk og si at jeg gjorde jobben min. Det er deilig å kunne klare å avgjøre kampen for laget. Spesielt i en så stor kamp. Det er fantastisk, smilte han.

Lillestrøm sjokkåpnet på Ullevaal stadion, men red av stormen og sikret lagets sjette cupgull.

Hyller Kippe

– Vi har første 20 minuttene, også har Sarpsborg de siste 20 minuttene, men jeg synes vi har kontroll hele annen omgang.

– Også har vi jo (Frode) Kippe. Ord kan ikke beskrive hvor viktig Kippe er for dette laget. Å gå ut med hodeskade, for så å komme inn og stange inn 3-1 … Jeg har spilt i Lillestrøm siden 2013. Jeg har sett mange talentfulle lag i Lillestrøm, men aldri har jeg sett en så ærlig gjeng som nå. Det er vi som har hatt den lengste sesongen av alle i Norge. Å stå her som norgesmester, det er fullt fortjent, sa Origi.

Kippe ble matchvinner da han stanget inn 3-1 på en corner. 39-åringen var den eneste spilleren som var med på LSKs forrige cupgull i 2007.

– Tre ord: Leder, legende og kaptein, med stor K. Vi er glad for at han tok ett år til. Han kommer til å bli savnet. Han er en stor spiller for dette laget, sa Origi.

