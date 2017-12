Kristiansen om Moens fantommaraton: – Større prestasjon enn alt i vintersporten

NTB Sport

Søndag morgen norsk tid slo Moen sin egen norske rekord med over fire minutter i Fukuoka-maratonen i Japan. Med kruttsterke 2.05.47 leverte han den raskeste tiden satt av en ikke-afrikansk løper.

Kristiansen gjør det hun kan for å sette fantomløpet i perspektiv sett med norske idrettshistoriske øyne.

– Det er synd at det norske folk ikke forstår at en som løper så raskt leverer en langt større prestasjon enn alt av det vinteridrettsutøverne våre gjør. Så sterkt mener jeg dette er. Jeg håper dette kan bidra til å øke statusen for løping i Norge, sier Kristiansen til Adresseavisen.

Sondre Nordstad Moen seiler nå opp som en av gullfavorittene under EM i Berlin neste sommer.

