Espen Andersen tok sin annen verdenscupseier i kombinert

NTB Sport

– Det er veldig spesielt å ligge foran å lede. Jeg må nesten takke dem (Jørgen og Jan) litt for at de ikke førte an i bøffelflokken som kom bak meg, sa Andersen til NRK.

Espen Andersen gikk ut med 18 sekunder foran landsmannen Espen Bjørnstad. Flere etablerte løpere hadde samlet seg og var litt over 45 sekunder bak nordmannen halvveis på distansen.

Jørgen Graabak og Jan Schmid med sin styrke i langrennssporet var også med blant en gruppe på sju-åtte løpere.

Lagtaktikk

Ingen av utøverne hadde noe særlig lyst til å dra i gruppen slik at Andersen kunne gå ut på de siste 2,5 kilometerne med en avstand på drøye 39 sekunder.

De tok mye opp til løypas øverste punkt og hadde nesten halvert avstanden, men de klarte ikke å ta ham igjen inn mot mål.

Schmid satte inn en langspurt og havnet til slutt 3,4 sekunder bak landsmannen. Andersen overtok også den gule ledertrøyen i verdenscupen.

Også Jørgen Graabak klarte å ta seg foran beste utenlandske løper, tyske Johannes Rydzek.

– En bra dag. Rett og slett deilig. Vi kjørte litt lagtaktikk. Vi bremset det vi klarte og vi hadde ikke lyst til å dra noen andre opp til Espen, sa Jørgen Graabak.

Bjørnstad gikk inn til 11.-plass og hans klart beste innsats i verdenscupen.

(©NTB)