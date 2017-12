Erlandsen: – Vi var best

NTB Sport

– Vi fikk en veldig fin inngang på kampen og var helt strålende første del av første omgang. Vi tok Sarpsborg litt på senga og klarte å score to ganger. Så slapp vi dem litt inn i kampen, og det ble litt hektisk mot slutten, men jeg synes vi var det beste laget og vant fullt fortjent, sa Erlandsen etter den dramatiske finalen.

Mange ble overrasket over Lillestrøms høye press fra start, men Erlandsen avviste at det var et planlagt sjakktrekk.

– Vi klarte å stå høyere enn vanlig, men det er noe vi i og for seg ønsker å gjøre i hver eneste kamp. I dag var vi dyktigere enn vi pleier, sa han.

Etter at Lillestrøm herjet med Sarpsborg i et kvarter, ledet 2-0 og kunne hatt 3-0, endret kampen karakter.

– Sarpsborg kom litt heldig inn i kampen via et langt utspill der vi ikke var i god balanse, og etter reduseringen hadde de kontroll resten av første omgang. Jeg var «happy» for å gå til pause med 2-1-ledelse, sa Erlandsen.

I annen omgang nikket kaptein Frode Kippe inn 3-1-målet som til slutt ble vinnermålet.

– Frode gjorde en god kamp og scoret et mål. Han har hatt en fin sesong, og det er ikke overraskende at han presterte som han gjorde. Han er solid, stabil og gjør det jeg forventer av ham. Hans styrke på offensiv dødball avgjorde kampen for oss, sa treneren.

Kippe var uheldig da ballen traff ham og endte i eget mål til Sarpsborgs siste redusering, men takket være storspill av Arnold Origi holdt Lillestrøm unna da motstanderen radet opp sjanser de siste ti minuttene.

– Det ble noen sjanser til dem på slutten, men vi kunne selv ha avgjort både ved (Erling) Knudtzon og (Ifeanyi) Mathew, sa Erlandsen og trakk fram kjempesjansene Lillestrøm hadde i det 71. minutt og på overtid.

– Vi var best over to ganger 45 minutter og vant helt fortjent. Det var helt sikkert underholdende for begge lags supportere, og alt i alt en god cupfinale hvor LSK var det beste laget, oppsummerte Erlandsen.

I klubbens 100-årsjubileumssesong berget han Lillestrøm fra nedrykk og sikret den første tittelen på ti år. Lillestrøm tok sitt sjette NM-gull. De tidligere kom i 1977, 1978, 1981, 1985 (med Erlandsen på laget) og 2007.

