Bjørgen gir ikke opp OL-sprinten

NTB Sport

Lørdag røk hun ut i kvartfinalen og endte på 18.-plass. Sju norske jenter var bedre.

– Jeg er litt skuffet over det jeg gjorde i dag. For det første sto jeg igjen på start og kom ut på halen. Da blir det langt opp og litt kluss underveis. Jeg mistet litt fart her og der. Jeg er for dårlig ut og for dårlig til å posisjonere, sa Bjørgen.

– Hva med OL-sprinten nå?

– Det er for tidlig å avgjøre det. Skal jeg gå den, må jeg være god nok til å gå i en finale. Jeg kan bli tøffere og mer kynisk og bruke albuene litt mer. Det kan jeg helt sikkert. Jeg håper at jeg kan løfte meg litt formmessig og at jeg kan bli enda sprekere. Jeg må være mer på hogget underveis. Det er litt som i starten i fjor. Jeg er litt stinn og mangler overskudd. Det kan bli bedre når overskuddet kommer. Da kan jeg bli enda kvikkere og mer på hogget i sprint også, mente Bjørgen.

Unngå

Vinneren Maiken Caspersen Falla mener at Bjørgen må unngå slike løp som det ble lørdag.

– Marit har vært rask nok før til å unngå å havne i de duellene bak der. Det gjelder å ta kommandoen i et felt. Havner du bak så blir du dyttet på. Det er mye tøffere å ligge bak der. Det er slikt som skjer i en sprint. Man må akseptere at om man ligger bak der så blir man dyttet på, sa Falla om Bjørgen etter sin verdenscupseier nummer 14.

Ingen dom

Landslagstrener Roar Hjelmeset vil ikke felle noen OL-dom når det gjelder sprinten for Bjørgens del ennå.

– Hun klarte ikke å komme seg fram og ble bare liggende bak der. Hun klarte ikke å utnytte de posisjonene hun hadde. Det er litt kjedelig for henne. Marit får ikke den selvtilliten hun vil ha, sa Hjelmeset.

– Hun kan ikke bare spasere seg inn på et sprintlag til OL, selv om hun sier hun har lyst til å gå den om hun føler seg god nok til å komme til en finale?

– Nei. Hun må vise seg fram. Nå er jeg ikke veldig bekymret om det ender med at vi må sette henne til side i en sprint. Men nå skal vi gå de sprintene som er, og så får vi oppsummere hvem som ligger best an når det nærmer seg. Nå har vi gått to sprinter, og den ene teller ikke, for da dummet vi oss ut. Det er lenge igjen av sesongen, sa landslagstrener Hjelmeset.

