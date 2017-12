Tiger Woods ut av tetstriden

NTB Sport

41-åringen var på delt 5.-plass etter å ha gått de to første rundene i sitt etterlengtede comeback sju slag under par, men lørdag trengte han 75 slag for å ta seg rundt banen.

Det er tre over par og sendte ham ned til delt 10.-plass i turneringen som omfatter bare 18 spillere. Han er hele 10 slag bak ledende Charley Hoffman før siste runde.

– Alt jeg gjorde riktig ble galt likevel, og alt jeg gjorde galt ble virkelig ille. Det var bare en av de dagene, oppsummerte Woods.

Woods fikk trøbbel umiddelbart på lørdagens runde. Utslaget på første hull havnet i sanden, og neste slag traff en stein. Det endte med bogey.

Nye bogeyer fulgte på 3., 6., 7. og 10. hull, og han var dermed fem slag over par for dagen. Han rettet opp inntrykket litt med birdie på 14. og 17. hull, men skaden var skjedd.

Den tidligere verdenseneren spiller sin første turnering siden februar. Han gjennomgikk en ryggoperasjon i april.

(©NTB)