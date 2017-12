NTB Sport

Den sterke franskmannen, som har dominert skiskyttersirkuset i en årrekke, måtte nøye seg med annenplass på lørdagens sprint etter å ha blitt slått med sju tideler av Tarjei Bø.

På torsdagens normaldistanse ble han slått av lillebror i Bø-familien og henvist til tredjeplass.

Etter målgang lørdag var franskmannen irritert og skuffet.

– Han ser jo at Stryn leder statistikken i verdenscupen. Så langt er det 2-0 til Stryn. Når vi konkurrerer mot en stormakt som Frankrike, er det bra for ei bygd med 5000 innbyggere, gliste Tarjei Bø.

Fourcade måtte på sin side innse at han kom til kort.

– Dette var et bra renn inntil Tarjei kom til mål. Jeg er skuffet, fordi jeg håpet på seier, men sånn er skiskyting. Jeg er glad på hans vegne for at han er tilbake på toppen av seierspallen, sa han.

Søndag går Tarjei Bø først ut på jaktstarten i Östersund. Der kan Stryns ledelse øke ytterligere.

(©NTB)