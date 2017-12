Småfrekk Lundby før finaledrama: – Hun skal være mer en typisk normalbakkehopper

NTB Sport

Kolbukameratene-jenta mistet halve forspranget til Katharina Althaus etter lørdagens renn, men er likevel den store sammenlagtfavoritten.

– Jeg har en god følelse foran storbakken. Jeg mener det skal være en fordel for meg, sier Lundby.

Hun har lenge etterlyst flere renn for hoppjentene i storbakker. Der andre nøler, går 23-åringen i front.

– Det er skummelt å si det, men hun (Althaus) skal være mer en typisk normalbakkehopper. Jeg har slått henne i Kollen, om jeg ikke husker helt feil. På mitt beste skal jeg slå henne i storbakken. Hopper jeg som skal, er jeg bedre til å fly, sier Lundby til NTB.

Lundby har 4,9 poeng å gå på til tyske Althaus. Alt avgjøres i Lysgårdsbakken søndag formiddag.

Takanashi svikter

Superstjernen Sara Takanashi, som fotfølges av et enormt pressekorps, er helt avhengt på tredjeplass i trippelsammendraget. Hele 38,6 poeng skiller ned til den japanske vinnermaskinen.

– Jeg er overrasket over at hun ikke henger bedre med her. Jeg trodde at det var henne jeg måtte kjempe mot for å være helt der oppe. Det er overraskende at det er Althaus som er den jeg må kjempe mot. Jeg tror japanerne merker at når farten blir presset og du får bakvind, stiller vi bedre enn dem, sier Lundby.

– Hvordan tror du det er å være Takanashi nå?

– Jeg tror det er tøft for henne. Jeg håper hun er stresset, sier det norske OL-håpet.

Maren Lundby hadde både moren og søsteren på tribunen under lørdagens renn. Moren våget knapt å se på da Lundby satte utfor i OL-bakken. 98,5 og 92,5 meter holdt nesten til karrierens sjette verdenscupseier.

– Jeg tenkte egentlig bare på dette som et enkeltrenn. Jeg hadde så lyst på en seier til, og akkurat det gjør at det var surt å se at Althaus snek seg forbi den grønne streken. Men en annenplass søndag kan faktisk bety seier. Jeg gleder meg til den store finalen, sier Lundby.

Og om seieren lørdag glapp, fikk hun en hyggelig oppmuntring fra en av sponsorene nede på sletta. Lundby får splitter nye langrenns- og randoneeski på nyåret.

Får ikke sove

Det går mot en natt uten søvn for den norske hoppdronningen.

– Jeg sov knapt natt til lørdag heller. Det ble fire, kanskje fem timer. Men det har ikke noe å si. Jeg kan klare meg i flere uker uten mye søvn uten at det påvirker prestasjonen i hoppbakken. Søvn er oppskrytt for oss skihoppere, sier Bøverbru-jenta.

Det var tunge forhold i finaleomgangen lørdag. Det gjorde at renn to av tre i jentetrippelen ble noe tamt for publikum. De japanske journalistene sukket tungt da Takanashi bare klarte 87 meter i finaleomgangen. Takanashi jakter på sin 54. seier i verdenscupen.

Da blir hun historisk som tidenes mestvinnende skihopper. Nå deler hun rekorden på 53 enkeltseirer med Gregor Schlierenzauer.

Lundby kan søndag bli historisk som tidenes første sammenlagtvinner i hopp kvinner i verdenscupen.

Silje Opseth og Anna Odine Strøm ble nummer 21 og 23 lørdag og sørget for en fin norsk kveld i desemberkulda.

