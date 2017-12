Sandbech og Bergrem på pallen i Kina

NTB Sport

I konkurranse med mange av verdens beste kjørere i Wanlong-skianlegget i Hebei-provinsen ble de slått bare av Mark McMorris, som har gjort et spektakulært comeback etter alvorlig skade.

– Dette var gøy! Det var ganske "sketchy" i starten, men løypa ble bedre til finaledagen. Det var deilig å kjøre på fjellet i frisk luft etter mange stillashoppkonkurranser, sa Bergrem i en pressemelding fra Norges Snowboardforbund etter tredjeplassen.

Han tok sin annen pallplass på en uke, etter at det ble tredjeplass i Air & Style-konkurransen i Beijing forrige helg.

– Veldig kult at Ståle fikk revansj. Han var veldig skuffet etter at det ikke gikk veien i Beijing, sa landslagssjef Per Iver Grimsrud.

Begge de norske har tidlig markert seg i kampen om OL-plasser. De dominerte kvalifisering og semifinalene, men i finalen snek McMorris seg forbi.

Den canadiske stjernen pådro seg omfattende skader på tampen av forrige sesong. Det ble brudd både i kjeven og venstre arm, sprukket milt, bekkenbrudd, ribbeinsbrudd og punktert lunge. Nå er han tilbake og har vunnet sine to første store konkurranser.

– Mark er et konkurransemenneske uten like. Det er bare å ta av seg hatten, sa Grimsrud om canadieren.

(©NTB)