Sagosens PSG med ny mesterligaseier

Nordmannen spilte en uvanlig anonym rolle mot gamleklubben og nøyde seg med en scoring, men lagkameratene fikset likevel to nye poeng, og lagets niende seier på ti kamper i høst. Uwe Gensheimer var mestscorende med ti mål.

Mesterligaen tar pause til februar. Fire runder står igjen, og PSG har fire poengs forsprang til Flensburg-Handewitt.

Veszprém, med Kent Robin Tønnesen på laget, vant lørdag 31-26 over polske Kielce og feirer jul og nyttår på 3.-plass.

Eneste ubeseirede lag i mennenes mesterliga er Vardar Skopje, som topper den andre gruppa med 18 poeng. Det er like mange som PSG, men oppnådd via åtte seirer og to uavgjorte. Det makedonske laget har fem poengs luke til Nantes.

Elverum avslutter søndag sin mesterligahøst i gruppe C. Gruppene på nivå 2 avsluttes før jul, og de to beste går til utslagskamper om å få plass i åttedelsfinalene mot lag fra gruppe A og B. Elverum har prestert over forventning, men kan ikke gå videre.

