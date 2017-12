Rørt Svendsen brydde seg ikke om at pallen glapp

NTB Sport

32-åringen gjorde selv en strålende sprint og var med i seierskampen fra et tidlig startnummer. Etter målgang så det lenge ut til å bli tredjeplass, inntil Tarjei Bø suste inn til sin første seier på nesten fem år.

– Dette er et stort øyeblikk for ham. Han har slitt så utrolig mye, og jeg hopper med glede av pallen for at han skal få stå på toppen. Det gjør meg ingenting, sa en rørt Svendsen til NTB i målområdet.

Han er imponert over at kompisen har kommet tilbake etter usedvanlig mye motgang de siste sesongene.

– Mange ville ha gitt opp. Når du går på med krum nakke gang på gang, og likevel stanger hodet i veggen på ny og på ny, begynner det etter hvert å gjøre vondt. Det har det gjort for Tarjei, så jeg unner ham dette så veldig, sa Svendsen.

Selv var han med god grunn fornøyd med egen sprintinnsats lørdag. I mål var han slått med 13,3 sekunder av Tarjei Bø. Det gir et ypperlig utgangspunkt foran søndagens jaktstart.

– Ja, dette var ganske bra. Jeg er fornøyd med løpet mitt. Det var nesten dobbelt så raskt føre som på 20-kilometeren, og da blir det jevnere også, så det ble en sekundstrid der ute, sa Svendsen.

– Det blir det sikkert også på jaktstarten, så den kommer nesten til å bli som en fellesstart, tilføyde han.

(©NTB)