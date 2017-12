Ny god runde av Woods på Bahamas

NTB Sport

Runden på dag to endte med 68 slag, fire slag under banens par. Han er sju slag under par. Turneringen ledes av Charley Hoffman fra USA, som er hele tolv slag under par etter sin 63-runde fredag.

Woods var en fornøyd mann etter runden i sin første turnering på nesten ti måneder.

– Vellykket, svarte amerikaneren på spørsmål om å oppsummere sin runde med ett ord.

– Jeg synes det var bra fordi jeg brukte 31 slag på de første ni. Jeg bygde videre på det jeg gjorde i går, sa Woods.

– Det eneste jeg slet med, var farten på greenen. Den syntes å være litt raskere.

Woods fikk en pangstart med tre birdier på de fire første hullene, men slet mer på de siste ni, hvor det blant annet ble to bogeyer.

Woods vant sin 79. og siste PGA-turnering sommeren 2013. Han spilte seg til 14 majortitler mellom 1997 og 2008. En mye omtalt skilsmisse og en rekke ryggoperasjoner har gjort golflivet vanskelig for Woods.

