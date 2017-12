Moi-scoring da Basel vant stort

NTB Sport

"Moi" åpnet scoringsballet allerede etter sju minutter og hadde ytterligere en målgivende pasning før han forlot banen etter 86 minutter.

Albian Ajeti la på til 2-0 for Basel-laget etter 39 minutter før Michael Lang (63) og Renato Steffen (66) sørget for at det sto 4-0.

Andi Zeqiri reduserte for Lausanne etter 80 minutter.

Resultatet gjør at Basel er på annenplass med 32 poeng. Young Boys topper med 36 poeng og en kamp færre spilt enn Basel. Bern-klubben spiller borte mot Thun søndag.

Lausanne ligger på sjetteplass med 19 poeng.

(©NTB)