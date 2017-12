Klæbo er blitt en eminent taktiker

NTB Sport

Mens 21-åringen hadde en tendens til å slukne i fjorårssesongens finaler, har han framstått med tyngde i finaler så langt i vinter.

Mens 21-åringen avgjorde underveis i Ruka, tok han lørdagens triumf på oppløpet.

Trening hjelper.

– Det hjelper å ha blitt et år eldre og kanskje ha mistet litt respekt. Og så har jeg trent bra i sommer og høst og prøvd å bli bedre på svakhetene mine. Jeg tror det handler om å prøve litt forskjellige ting i en finale og finne ut hva som fungerer. Tidligere var jeg litt for svak når det dro seg til mot slutten, og da ryker det på. I en finale må man være skikkelig på hogget, og man må være påskrudd for å være med å kjempe om seieren. Et skirenn er aldri likt, og jeg må bare ta med meg alle som læring. Jo mer erfaring du har, desto bedre er det for det som skal skje senere., sa Klæbo til NTB etter den internasjonale pressekonferansen.

Mektig

Igjen ble vi vitne til en sprintfinale det luktet svidd av. Først var det russeren Alexander Bolsjunov som smelte til og fikk Klæbo med seg. Da Bolsjunov ga seg, tok Sergej Ustjugov over og satte fart. Alt dette passet Klæbo bra, ifølge ham selv.

Han avfeide alt som smakte av russisk lagtempo.

– Jeg var glad da Bolsjunov dro til allerede i den første bakken. Det var greit og brutalt, og de byttet på. Jeg synes det gikk fort, og jeg hadde mer enn nok med å henge med. Det var bare å holde ryggen, passe på at ingen kom forbi og prøve å skyte så mye fart som mulig inn på oppløpet, sa Klæbo.

Alle kunne se at det var en taktikk som fungerte som smurt.

– Det kjentes bra i prologen, kvartfinalen var grei, men semifinalen var tung, synes jeg. Jeg løste det ikke helt slik jeg hadde håpet på. Sergej Ustjugov kom fort nedover der, og jeg måtte endre litt planer til finalen. Da ville jeg ikke kjøre først ned den siste bakken, og det var egentlig planen. Det blir spennende å se hva som skjer framover. Jeg har løst to sprinter på litt forskjellig måte, og det er betryggende at jeg har lyktes med begge måtene.

Endret

– Det var en annen taktikk enn sist helg og den du brukte i de andre heatene?

– Man må tilpasse seg, ellers går det ikke. Jeg måtte improvisere i hele dag og se hvordan ting så ut underveis. Det fungerte bra, og jeg følte meg bedre i finalen enn i semifinalen. Det er et godt tegn.

– Var det slik at denne seieren betydde litt ekstra? Sergej Ustjugov gliste fett mot deg etter semifinalen?

– Ja. Han var sterk i dag. Det er ikke lett å rangere seirene opp mot hverandre, men det er klart at dette var en viktig seier med tanke på det som skal skje senere i vinter. Det er veldig betryggende å ha fått det til så bra på de to klassisksprintene. Nå handler det om å være smart og lade batteriene til i morgen, sa Klæbo.

Søndag er det 30 kilometer skiathlon på programmet.

