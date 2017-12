Henriksen-assist for Hull

NTB Sport

Henriksens målgivende pasning kom etter 21 minutter da han var nest sist på ballen før Fraizer Campbell satte inn 1-0.

To scoringer av Gary Hooper etter henholdsvis 70 og 85 minutter sørget for at kampen var snudd da lagene gikk inn i overtiden, men midtstopper Michael Dawson reddet ett Hull-poeng med sin scoring på overtid. Da hadde Henriksen nettopp blitt byttet ut.

Hull har bare fire lag bak seg på tabellen.

Stefan Johansen spilte 77 minutter da Fulham tapte 1-3 borte mot Brentford.

Den norske landslagskapteinen fikk se lagkamerat Neeskens Kebano gi laget ledelsen etter 25 minutter, men Sergi Canos utlignet for Brentford ikke lenge etter.

Hjemmelaget hadde snudd kampen da Romaine Sawyers satte inn 2-1 etter 49 minutter, og oppgaven ble enda vanskeligere for Fulham da Denis Odoi fikk sitt annet gule kort etter 53 minutter.

Johansen ble erstattet av Luca de la Torre etter 77 minutter, og fra benken fikk nordmannen se Ollie Watkins legge på til 3-1. Fulham er fortsatt på nedre halvdel av tabellen.

Norsk-kosovaren Bersant Celina scoret det siste målet da Ipswich slo Nottingham Forest 4-2 og klatret til sjuendeplass.

