Hegerberg scoret to i Lyon-seier

Med klubbpresident Jean-Michel Aulas på tribunen festet Lyon tidlig grep om kampen. Kaptein Wendie Renard scoret ledermålet før det var spilt ti minutter.

Flere mål ble det ikke i første omgang, men Hegerberg punkterte kampen med to tidlige mål i annen omgang. Først omsatte hun et framspill fra Shanice van de Sanden i 2-0 i det 49. minutt, og seks minutter senere økte hun etter et hjørnespark fra Amel Majri.

Lucy Bronze og Kheira Hamraoui økte hver sin gang slik at Lyon pyntet ytterligere på målforskjellen før storkampen mot Paris Saint-Germain 11. desember.

Lyon har vunnet alle sine 10 kamper så langt, med total målforskjell 54-2. PSG, som slo Bordeaux 3-0 lørdag, står på sin side med ni seirer og en uavgjort før toppkampen.

