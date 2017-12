Fossum kom inn i Hannover-tap

NTB Sport

Fra innbytterbenken i den første omgangen fikk han se Arturo Vidal gi Bayern-laget ledelsen etter 17 minutter.

Hannover fikk en gyllen mulighet til å utligne etter 28 minutter da laget fikk tildelt et straffespark, men Niclas Füllkrug maktet ikke å sette forsøket i mål.

Mål fant imidlertid lagkamerat Charlison Benschop, som utlignet til 1-1 etter 35 minutter, men Fossum og hans lag maktet ikke å holde unna etter pause.

Kingsley Coman sendte hjemmelaget i føringen etter 67 minutter, mens Robert Lewandowski satte den endelige spikeren i Hannover-kista med sin 3-1-scoring etter 87 minutter.

Bayern München topper Bundesliga med 32 poeng, mens Hannover ligger på 14.-plass med 14 poeng.

Håvard Nordtveit fikk 14 minutter som innbytter da hans Hoffenheim knuste serietoer RB Leipzig med 4-0 hjemme.

Nadiem Amiri ga Nordtveits lag ledelsen etter 13 minutter, før to raske Serge Gnabry-scoringer etter pause sørget for at det sto 3-0.

Mark Uth fastsatte resultatet til 4-0 etter 87 minutter.

Hoffenheim klatret til femteplass med 23 poeng, mens Leipzig er på annenplass, nå seks poeng bak Bayern München.

Øvrige kamper lørdag: Leverkusen – Dortmund 1-1, Mainz – Augsburg 1-3, Werder Bremen – Stuttgart 1-0.

