Brasiliansk dobbel da Liverpool knuste Brighton

Liverpool-laget slet med å skape det helt store innledningsvis i kampen, men tyske Can ga laget ledelsen da han stanget inn 1-0 etter en corner da det var spilt 30 minutter.

Brighton rakk så vidt å ta avspark og miste ballen før Liverpool hadde kontret inn 2-0 etter 31 minutter. Mohamed Salah drev framover og spilte ut til Philippe Coutinho. Han slo inn på sitt første touch, og på bakre stolpe dukket Roberto Firmino opp og satte inn 2-0.

Den ledelsen gjorde at Liverpool kunne kontrollere kampen i sitt tempo, og mot slutten rant målene inn. Merseyside-laget ga seg ikke før det sto 5-1.

Straffescoring

Brighton fikk en eventyrlig mulighet til å bringe spenning i kampen like etter pause da Glenn Murray kom til avslutning alene med Simon Mignolet, men en strålende beinparade av Liverpools belgiske målvakt hindret scoring.

I stedet gikk Liverpool rett i angrep og la på til 3-0 da Roberto Firmino satte inn sitt annet mål for dagen.

Brighton reduserte etter 51 minutter ved Glenn Murray på straffe, men vertene maktet aldri å true gjestenes ledelse og måtte gå av banen uten poeng.

Mot slutten våknet Philippe Coutinho for alvor. Brasilianeren satte først inn 4-1 på et frispark etter 87 minutter, før han kom seg inn i feltet to minutter senere og sendte ballen via Lewis Dunk og i mål til 5-1.

Liverpool ligger på fjerdeplass med 29 poeng, mens Brighton er på 11.-plass med 17 poeng.

Allardyce-effekten

Sam Allardyce fikk en perfekt start som Everton-manager da laget slo Huddersfield 2-0 hjemme.

Gylfi Sigurdsson ga laget ledelsen etter 47 minutter, og Dominic Calvert-Lewin doblet til 2-0 etter 73 minutter, etter fremspill fra Wayne Rooney.

Everton Klatrer med det til 10.-plass med 18 poeng.

