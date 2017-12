NTB Sport

Duoen Silje Opseth og Anna Odine Strøm (Alta IF) glapp så vidt utenfor topp-20 i lørdagens verdenscuprenn i Lillehammer. Opseth ble nummer 21, mens Strøm fulgte to plasser bak.

– Det er helt fantastisk. Det er så morsomt å hoppe renn etter at Maren (Lundby) startet sesongen som hun gjorde (vant fredag, nummer to lørdag). Det har bare gått oppover den siste uken. Og søndag skal vi over i storbakken. Der går det enda mer oppover, strålte Strøm.

Hoppjentene har etterlyst flere storbakkerenn. Etter et norsk initiativ får kvinnene slippe til i storbakken i Lysgårdsanlegget i søndagens trippelfinale.

– Det blir fantastisk artig. Det å hoppe i storbakken er noe av det beste som finnes her i verden. Jeg skal bare kose meg. Det er så gøy å få være med i storbakken, sprudlet Strøm.

– Det er helt fantastisk at vi får hoppe i stor bakke allerede i den første verdenscupuken. Jeg skulle gjerne hatt flere renn i storbakken, for jentene er gode nok. Det er ingen grunn til at vi ikke skal få hoppe storbakke når gutta får sette utfor i skiflyging, fortsatte Alta-hopperen.

Opseth hoppet seg opp

Silje Opseth seiler opp som en naturlig OL-deltaker. Hønefoss-jenta pådro seg en hjernerystelse like før den historiske hopptrippelen, men manglende trening ser ikke ut til å hemme henne nevneverdig.

– Det ble en fin dag i bakken. Jeg er i rute. Noen ganger er jeg innafor topp 20, som da jeg var nummer 19 i finaleomgangen. Det var litt smårusk i 1. omgang, som jeg skal ta tak i og jobbe med i søndagens finale, sa Opseth.

Må stille om hjernen

På grunn av fallet som ødela den siste treningsuken, har ikke Holeværingen-hopperen satt utfor i storbakken i høst. Det skjer først etter lørdagens 21.-plass i normalbakken.

– Jeg gleder meg veldig. Jeg må stille om hjernen til å fly lenger. Jeg må være litt mer offensiv i posisjoneringen, men vet akkurat hva jeg skal gjøre.

– Er du hemmet av manglende trening i stor bakke?

– Det er vanskelig å si. Kanskje har jeg samlet overskudd og det blir kjempebra. Men det kan være en ulempe at jeg ikke har fløyet i år. Er det en ulempe, skal jeg i alle fall ikke henge meg opp i det nå, sa Opseth.

(©NTB)