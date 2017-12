To år for amerikansk bobkjører

NTB Sport

Den tidligere sprinteren avga positiv prøve på det forbudte stimulerende stoffet dimethybutylamin i forbindelse med en konkurranse i Park City i januar. Han ble i juli utestengt i seks måneder av en amerikansk voldgiftsinstans.

USAs antidopingbyrå mente at straffen var for mild og anket den inn for CAS, som etter en høring i Los Angeles denne uken kom til at korrekt straff Baileys brudd på antidopingreglementet er to års utelukkelse.

Straffen gjøres gjeldende fra 30. november, men med fratrekk for tiden Bailey var suspendert (29. januar til 9. juli).

Bailey har personlige rekorder på 9,88 (100 meter) og 20,10 (200 meter). Som bremser for Nick Cunningham tok han 2.-plass i verdenscupåpningen i bobsleigh i Lake Placid i november.

