Thingnes Bøs gule drøm

NTB Sport

Torsdag var 24-åringen fra Stryn knusende overlegen på 20-kilometeren i Östersund som innledet verdenscupsesongen. I mål var nærmeste konkurrent slått med over to minutter. Triumfen banet vei for realiseringen av en mangeårig drøm.

På lørdagens sprint, hans verdenscupstart nummer 98 i karrieren individuelt, bærer han omsider den gule sammenlagttrøya.

– Det blir veldig stort, en drøm som går i oppfyllelse. Det må jobbes hardt for å beholde den, og klarer jeg det etter sprinten, da vet jeg at jeg har gått et godt løp, sa verdenscuplederen til NTB da han møtte pressen sammen med lagkameratene fredag.

Bingo i starten

På pressetreffet i Östersund ble det naturlig nok mye fokus på Thingnes Bø og den gule trøya franske Martin Fourcade nærmest har hatt til odel og eie i mer enn et halvt tiår. 29-åringen har vunnet verdenscupen sammenlagt de seks siste sesongene.

Thingnes Bø vedgår at han med torsdagens utklassingsseier har lagt lista høyt for seg selv.

– Vi har bare gått ett renn, og det er egentlig alltid verst å vinne det, for da blir forhåpningene så store til det som skal skje videre med gul trøye og det å skulle slå Fourcade i verdenscupen. Det er jo det alle snakker om nå, sa Thingnes Bø.

– Kjenner du litt på presset?

– Det går helt fint. Det handler bare om at man må svare på noen spørsmål som selvfølgelig må bli stilt, og så får vi se når verdenscupen avsluttes hvordan sammenlagtlista ser ut. Det er litt bingo hvem som går med gul trøye her i starten, smilte lillebror Bø.

– Det skal bli spennende å se de neste rennene, og det kan fort snu der, tilføyde han.

Nærmest perfekt

Stryningen må uansett finne seg i å være favoritt på lørdagens sprint. Han frykter ikke at kraftanstrengelsen på normaldistansen vil føre til noen utladning.

– Utladning er jeg ikke redd for, men man kan bomme likevel. Det gjelder å være bestemt, for jeg er sikker på at de som bommet på normaldistansen har veldig lyst til å skyte ti treff. Jeg kan ikke senke meg noe som helst, sa Thingnes Bø fredag.

Dagen derpå hadde han ikke brukt mye tid på å studere løpsanalysene etter torsdagens renn. Den gode følelsen han satt igjen med holdt i massevis. På spørsmål om han fikk til det perfekte løpet, svarte 24-åringen:

– Ja… jeg kunne vel alltids gått litt fortere, men det kunne fort gått på bekostning av skytingen. Det er typisk normaldistanse, og det er første gang jeg har behersket akkurat det og knekt den koden.

Lagkameratene gledet seg naturlig nok med Thingnes Bø etter stryningens første normaldistanseseier i verdenscupen. Fire fulle hus hadde han heller ikke opplevd å skyte på distansen tidligere.

Storebror Tarjei Bø er sikker på at det er mer i vente fra lillebroren.

– Johannes har vært veldig rolig og avbalansert etter seieren. Han har ikke vært noen storkar, men ser veldig fornøyd ut. Jeg kjenner igjen det smilet. Han ser glad ut og synes å ha kontroll på situasjonen. Det er et godt tegn, smilte han til NTB fredag.

(©NTB)