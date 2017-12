Tettey kan være på vei tilbake til Eliteserien

NTB Sport

31-åringen bekrefter til VG at de som representerer ham har vært i kontakt med Rosenborg.

De siste åtte årene har Tettey spilt for franske Rennes og den engelske klubben Norwich (på nivå to). Kontrakten med Norwich går ut 30. juni og blir trolig ikke forlenget.

RBKs sportslige leder Stig Inge Bjørnebye ønsker ikke å kommentere saken.

Hovedpersonen selv har ikke bestemt seg for hva framtiden bringer, men sier at kona ønsker å reise hjem dersom det kommer et tilbud fra Norge.

– Jeg er ikke 19 år lenger. Jeg trenger ikke et lukrativt tilbud, men det må være en bra ramme. Jeg stiller ikke noen store krav hvis jeg skal hjem. Hvis en klubb kommer med en god løsning, kan jeg være interessert, sier Tettey.

