Sykkelpresidenten: – Ville vært galskap å trekke meg nå

Det ble klart etter fredagens ordinære styremøte på Gardermoen. Det har den siste tiden stormet rundt sykkelpresidenten. VM i Bergen styrer mot et gedigent underskudd.

– Jeg har tilliten til dem som sitter her. Det vil være helt galskap om jeg trekker meg nå. Da må vi skrinlegge alt og sette kreditorene til å tape mest mulig. Jeg har vært næringslivsleder i 40 år, så dette er vondt for meg. Jeg føler med kreditorene. Det går inn på meg, sier Hansen til TV 2.

Tidligere i høst tok sykkelklubben Rye til orde for å kaste Hansen som sykkelpresident og hele det sittende styret. Senere fikk de gjennomslag for et ekstraordinært sykkelting, og fredag ble det berammet til lørdag 20. januar.

– Alvorlig

Økonomien i arrangørselskapet Bergen 2017 var høyt oppe på agendaen under styremøtet. Sykkel-VM i september ble en stor publikumssuksess, men i regnskapet er det blodrøde tall. NCF-styret er bekymret.

Det har lenge vært klart at det går mot et solid VM-underskudd. Torsdag ble det kjent i mediene at det står verre til enn offentligheten hadde forestilt seg.

– Forbundsstyret ser svært alvorlig på den økonomiske situasjonen Bergen 2017 AS har havnet i. Det er viktig for oss å understreke at det forelagte tallet på minus 57 millioner ikke representerer det endelig resultater i selskapet, står det i en pressemelding fra Norges Cykleforbund.

Bestrider krav på 41 mill.

NCF-styret ble fredag også informert om at arrangørselskapet, som eies i sin helhet av forbundet, ikke vedkjenner seg et krav på flere titalls millioner kroner.

– Vi er orientert om at det er forelagt et krav på 41 millioner kroner som bestrides, hvorav nesten halvparten er fra offentlige myndigheter.

Et endelig 2018-budsjett for NCF er ikke klart. Styret opplyser at det fredag kom med prioriteringer som forbundsadministrasjonen skal ta med seg i det videre arbeidet.

