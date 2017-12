Solemdal leder verdenscupen etter fjerdeplass

NTB Sport

Denise Herrmann fra Tyskland vant fredagens renn i Östersund. Solemdal, som imponerte med feilfri skyting og annenplass på normaldistansen tidligere denne uken, skjøt feilfritt også på sprinten.

Tingvoll-løperen leverte nok en god innsats, skjøt fulle hus og gikk fort på ski. Det holdt til fjerdeplass, 24,3 sekunder bak Hermann. Det betyr at hun får gult startnummer på søndagens jaktstart. Det er et bevis på at Solemdal leder verdenscupen.

Herrmann måtte tåle én strafferunde, men gikk så raskt i sporet at hun gikk til topps på 7,5-kilometer fredag. Spesielt på sisterunden knuste hun konkurrentene.

Justine Braisaz skjøt ned samtlige ti blinker, men den franske jenta gikk ikke like fort som Herrmann. Dermed ble det annenplass, 15,2 sekunder bak vinnertiden. Feilfritt skjøt også ukrainske Julia Dzjima, som ble treer på sprinten og slått med 19,6 sekunder.

Marte Olsbu skjøt ned samtlige blinker, men i sporet gikk det ikke like fort. Til slutt endte hun på sjuendeplass, 26,5 sekunder bak den tyske vinneren.

– Det gikk greit, men jeg har ikke lenger det siste giret som jeg hadde i gamle dager, sa Olsbu til NRK.

Tiril Eckhoff gikk fort på ski, men fikk det ikke til å klaffe på standplass i verdenscuprennet i Østersund fredag. En bom på liggende og tre på stående dro Eckhoff ned på en 51.-plass. Hun var 1.59,2 minutter bak Herrmann.

Hilde Fenne ble nummer 18 (1.02,9 bak), mens Kaia Wøien Nicolaisen ble nummer 55 (2.02,3).

