Per-Mathias Høgmo presentert som ny Fredrikstad trener

Høgmo trakk seg som trener for det norske landslaget i november i fjor. Han har siden den gang holdt en lav profil. Nå er han tilbake i manesjen igjen og ble på sin 58-årsdag fredag presentert som Fredrikstads nye redningsmann.

Høgmo tok seg tid til å håndhilse på alle frammøtte på pressekonferansen.

– Jeg kan nå bekrefte at vi har fått Per-Mathias Høgmo som trener. Det er i utgangspunktet for to år, men vi håper på et godt og langt samarbeid, sa styreleder i FFK Jostein Lunde.

– Det har vært en grundig prosess i valget av ny trener. Vi har hatt godt over 30 mann på blokka, og vi har sjekket preferanser på mange kandidater. Vi fant den som er best skikket til å lede klubben tilbake i norsk fotball. Vi ønsket oss dessuten en erfaren fotballtrener, sa Lunde i sin presentasjon av Høgmo.

Brenner

– Jeg er 58 somre og sola skinner. Det er flott å være på Fredrikstad stadion, innledet Høgmo sitt comeback i rampelyset.

– Jeg brenner for å bygge lag. Fredrikstad er en by med kultur for fotball. Det har vært og er mange sterke merkenavn fra denne byen. Og en by med respekt for seg selv skal ha et godt fotballag. FFK er på mange måter limet i denne regionen, sa Høgmo.

– Mitt mål er å skape en treningskultur, og mitt mantra er at hver dag skal gå litt bedre.

Høgmo sa at det er mange ting som lokket ham til å si ja.

Trigget

– Jeg har truffet mange fotballedere nasjonalt og internasjonalt. Jeg fikk en voldsom energi i møtet med Jostein og Joacim (Heier). Jeg har dessuten bodd i regionen siden høsten 1994. Jeg er blitt glad i denne regionen. Det å utvikle dette laget har trigget meg veldig, sa Høgmo.

– En annen ting, som også trigget meg da jeg kom til Djurgården, er den fantastiske fansen og det engasjement de har vist.

Fredrikstad havnet på kvalifiseringsplass etter endt sesong i 1. divisjon, men tapte i kvalifiseringen for Notodden. Høgmos jobb er å ta klubben tilbake til det gode selskap.

Høgmo er bosatt i Moss, slik at avstanden hjemmefra til Fredrikstad er relativt kort.