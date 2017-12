OL-håpet Silje (18) fryktet verdenscupstarten skulle ryke etter fall

NTB Sport

Hønefoss-jenta ankom Lillehammer med blått øye etter et fall på trening forrige uke. I siste liten har Opseth ristet av seg hjernerystelsen som truet helgens jentetrippel i hopp.

– Det er som det pleier, passe korka og litt OK, smiler Opseth når hun skal beskrive hvordan hodet er etter fallet som tvang fram en uke hoppfri foran den viktige sesongåpningen.

– Jeg har hatt skikkelig hodepine, men det var heldigvis en svakere variant enn tidligere. Det har vært noen slike runder, i alle fall fire, sier 18-åringen.

Om vi ser bort fra den siste uka, har Opseth hatt sin aller første skadefrie sesongoppkjøring.

– Det har vært alt fra beinhinnebetennelse og jumpers knee til disse hjernerystelsene. Jeg har også slitt med nakken etter et fall for noen år siden. Det har alltid vært noen småting, men det har det ikke vært i år. Endelig har jeg børstet alt av banen, stråler buskerudhopperen.

Hun trener sammen med Norges hoppdronning, Maren Lundby, og håper å ta steg for å nærme seg de aller beste i verdenstoppen.

– En plass mellom 10 og 20 er realistisk, og noe jeg vil være veldig fornøyd med her under trippelen. Da kan jeg ikke klage. Jeg må ta skritt for skritt mot toppen. Jeg kan ikke tro at jeg skal ta alt i et kjempejafs, sier hopptalentet.

Mental hjelp

Hun omtaler forrige sesong som «halvdårlig», selv om hun fikk plass på VM-laget. Det så stygt ut da hun falt for en uke siden.

– Jeg fryktet at jeg ikke skulle være med i verdenscupåpningen. Ting gikk ikke som jeg hadde tenkt. Og jeg fikk ikke forberedt meg som jeg skulle til denne trippelen. Jeg ble nervøs, for jeg følte at jeg ikke hadde fått gjennomført nok hopp før torsdagens kvalifisering (19.-plass).

– Jeg har hatt en mental plan klar. Jeg vet hva jeg skal gjøre i bakken. Det har fungert bra i et halvt år. Da gjorde det heldigvis ikke noe å være ute i en uke før start, sier Opseth.

Hun har fått mental hjelp fra Olympiatoppens Anders Meland.

– Det satte seg nok litt i hodet etter fallet sist uke. Jeg fikk ingen hopp før det plutselig telte for alvor, og jeg visste ikke hvordan det skulle gå. Du vet aldri om du klarer det. Det satt litt i, men nå er jeg ikke redd lenger. For jeg viste i kvalifiseringen at det ikke var noen grunn til uro. Det handlet mest om skepsis, sier en lettet Opseth.

Sommerhint

Der Lundby er selvskreven til OL, trenger Opseth plasseringer i toppen før hun kan bli tatt ut.

– Jeg har ikke tenkt så mye på det akkurat nå. Jeg vil gjøre unna de tre konkurransene her. Det blir feil om jeg skal ha fokus på det som skjer om et par måneder, men jeg bruker OL som en motivasjon. Det får meg til å gå inn med ekstra vilje og offensivitet, sier Holeværingen-hopperen.

– Men jeg skal ikke gjøre så mye annerledes, selv om jeg jager en OL-plass.

I sommer perset hun med 14.-plass på plast.

– Det er lov å håpe at det er et lite hint om hva vi har i vente i vinter, smiler Opseth lurt.

(©NTB)